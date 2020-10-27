По словам Хархорина, сейчас Ефремов готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций о назначении ему наказания в виде 7,5 лет колонии. "Михаил Олегович не опускает рук, он в твердом уме, конструктивен, прекрасно всё оценивает и понимает, он высказывает свое мнение однозначно", — сказал адвокат, добавив, что артист считает наказание несправедливым.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.