По словам Хархорина, сейчас Ефремов готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций о назначении ему наказания в виде 7,5 лет колонии. "Михаил Олегович не опускает рук, он в твердом уме, конструктивен, прекрасно всё оценивает и понимает, он высказывает свое мнение однозначно", — сказал адвокат, добавив, что артист считает наказание несправедливым.
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.
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