В эстонской столице стартовали съемки четвертого сезона популярного сериала “Нюхач” с актером Кириллом Кяро в главной роли, передает rus.err.ee.
Кирилл Кяро в сериале "Нюхач"
© Stopkadras

Его напарника — полковника Лебедева — играет Иван Оганесян, передает “Актуальная камера”. Компанию им, как и в прошлом сезоне, составят эстонские актеры и новую серию громких убийств Нюхач будет расследовать с участием эстонской полиции.

У четвертого сезона сериала новый режиссер: автора идеи “Нюхача” Артема Литвиненко сменил Антон Щербаков. Сам Литвиненко остался в проекте в роли продюсера.

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