Его напарника — полковника Лебедева — играет Иван Оганесян, передает “Актуальная камера”. Компанию им, как и в прошлом сезоне, составят эстонские актеры и новую серию громких убийств Нюхач будет расследовать с участием эстонской полиции.
У четвертого сезона сериала новый режиссер: автора идеи “Нюхача” Артема Литвиненко сменил Антон Щербаков. Сам Литвиненко остался в проекте в роли продюсера.
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