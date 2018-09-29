Его напарника — полковника Лебедева — играет Иван Оганесян, передает “Актуальная камера”. Компанию им, как и в прошлом сезоне, составят эстонские актеры и новую серию громких убийств Нюхач будет расследовать с участием эстонской полиции.

У четвертого сезона сериала новый режиссер: автора идеи “Нюхача” Артема Литвиненко сменил Антон Щербаков. Сам Литвиненко остался в проекте в роли продюсера.