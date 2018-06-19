В американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа округа Броуард.

По данным портала, 20-летний рэпер выходил из собственного мотосалона. Когда он подошел к своей машине, в него несколько раз выстрелили. После произошедшего Онфрой впал в кому, позже полиция сообщила о кончине певца.

В правоохранительных органах заявили, что нападение на XXXTentacion совершили двое чернокожих мужчин в капюшонах. У стрелявшего на лице была надета красная маска. Подозреваемые в убийстве рэпера скрылись с места преступления на автомобиле Dodge Journey черного цвета, украв у XXXTentacion сумку Louis Vuitton.

Джасей Онфрой родился во Флориде 23 января 1998 года. Дебютный альбом рэпера, получивший название "17", вышел летом 2017 года. Пластинка заняла вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США. В марте нынешнего года XXXTentacion выпустил свой второй сольный альбом под названием "?". Песня "SAD!" достигла 7-ого места в Billboard Hot 100. Кроме того, Онфрой за время своей карьеры выпустил пять ​EP-альбомов и три сплит-альбома с рэпером Ski Mask The Slump God.

В 2016 году Джасея Онфроя обвинили в ограблении с применением огнестрельного оружия. Он был арестован и провел в тюрьме четыре месяца. После условно-досрочного освобождения, музыкант часто конфликтовал со свей девушкой Женевой, периодически XXXTentacion избивал ее. После очередного скандала соседи вызвали полицию и Онфрой был вновь арестован. В суде Женева обвинила рэпера в том, что он содержал ее в рабстве и регулярно наносил побои.

В суде прокуроры заявляли, что XXXTentacion нарушал условия УДО. Также рэпер обвинялся в запугивании свидетелей. В итоге, после шестимесячного тюремного заключения, суд принял решение освободить певца под залог. Осенью 2017 года у XXXTentacion произошел конфликт с участниками рэп-коллектива Migos, которые угрожали ему расправой. С декабря прошлого года Онфрой находился под скорректированным домашним арестом, так как обвинения в избиении Женевы с него так и не были сняты.​