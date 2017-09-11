Для 23-летней Кары это не первая победа в подобных состязаниях. Она с детства участвовала и уже не раз побеждала в родном штате в детском и подростковом конкурсе. "Мисс Америка 2017" изучает предпринимательство, занимается танцами и участвует в благотворительных проектах.