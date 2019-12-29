В США умерла первая исполнительница роли набоковской Лолиты в кино

Кубрик впервые заметил Сью Лайон в шоу Лоретты Янг, тогда юной актрисе было 14 лет. Через два года, в 1962-м, она снялась в "Лолите", обойдя 800 конкуренток. По мнению самого Набокова, она идеально подошла на роль нимфетки, хотя позже он изменил свое мнение в пользу французской актрисы Катрин Демонжо.
Набоков сам написал 400-страничный сценарий к фильму Кубрика. Режиссер сократил его и убрал откровенные сцены, как того требовала цензура. Тем не менее Набоков был номинирован на премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий. В фильме возраст Лолиты пришлось изменить с 12 лет до 14, а вся эротика свелась к сцене, в которой Гумберт Гумберт красит Лолите ногти на ногах, и к разговору об "игре", которой Лолита научилась в летнем лагере.
Кубрик признавался, что не взялся бы за съемки, если бы знал, сколько требований ему предъявят блюстители нравственности. Картина снималась в Великобритании, где цензура была мягче, чем в США. В Америке фильм запретили к показу лицам младше 16 лет, в результате главная звезда "Лолиты" не смогла прийти на премьеру, так как на тот момент ей было 15.
Несмотря на ореол скандальности, сопровождавший съемки фильма, Сью Лайон удостоилась "Золотого глобуса" как самая многообещающая молодая актриса. Однако Лолита осталась ее единственной заметной ролью, а карьера в кино и на телевидении продлилась всего два десятка лет. Лайон говорила, что ее карьеру разрушил недолгий брак с осужденным за убийство и грабеж второй степени Коттоном Адамсоном. Всего у актрисы было пять браков, у нее осталась дочь Нона.
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