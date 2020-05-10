В США скончался легендарный исполнитель песен, пианист и композитор Литл Ричард (настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман), считающийся одним из основателей рок-н-ролла. Об этом сообщил американский музыкальный журнал Rollling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана. Артисту было 87 лет, о причинах смерти не сообщается.
Литл Ричард родился в 1932 году в Джорджии. В 1956 году он получил известность после выхода композиции Tutti Frutti, после чего записал множество других песен, в том числе Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly. Впоследствии его хиты были перепеты другими музыкантами, в том числе Элвисом Пресли.
В 1986 году Литл Ричард вошел в числе первых в Зал славы рок-н-ролла, а в 1993 году был награжден премией "Грэмми" за жизненные достижения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После 43 новых случаев коронавируса в Литве - предупреждение эпидемиолога: это уже плохо (13)
В течение выходных в Литве было подтверждено в общей...
Отпор карантину: если не разрешат, старшеклассники организуют выпускные подпольно (17)
Выпускники готовятся к экзаменам, но уже начали...
Профессор рассказал о ношении масок: один момент особенно важен (173)
Сейчас в Литве ношение масок обязательно, за их...
В День Победы в Вильнюсе похожие на немецко-фашистских солдат байкеры ездили вокруг российского посольства (25)
9 мая в России принято отмечать окончание Второй...
"Россиянина парад волнует меньше, чем потерянная зарплата". Политолог Дмитрий Орешкин – про смертность, Билла Гейтса и Сталина Интервью Delfi (308)
Российский холодильник пустеет катастрофически...