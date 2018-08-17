В США скончалась певица Арета Франклин

Американская певица Арета Луиза Франклин ушла из жизни в Детройте (штат Мичиган) 16 августа в возрасте 76 лет.
Арета Франклин
© Reuters

"Арета Франклин скончалась у себя дома в Детройте в четверг утром в окружении родных и близких", — цитирует "Интерфакс" заявление для прессы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Арета Франклин родилась в городе Мемфис (штат Теннесси) 25 марта 1942 года. Ее отец был проповедником в негритянских баптистских церквях, мать занималась пением. В возрасте шести лет ее родители переехали в Детройт, там она начала обучаться игре на фортепиано и стала петь в церкви, где ее отец был пастором. Свой первый альбом "Songs Of Faith" она записала в возрасте 14 лет, причем к этому времени она уже родила своего первого сына Кларенса.

В 1960 году в возрасте 18 лет она подписала контракт с крупнейшей в стране звукозаписывающей компанией Columbia, и первый же ее сингл Today I Sing The Blues попал в топ-10 в категории R&B, отмечает Русская служба BBC.

Со временем певица стала подлинным универсалом черной музыки. Ее песни охватывают влияния джаза, соул, ритм-энд-блюза и рок-н-ролла.

В течении более чем полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград "Грэмми".

Самой известной песней в ее обширном репертуаре стал сингл Respect. Написанная и впервые исполненная соул-певцом Отисом Реддингом песня в интерпретации Франклин превратилась в гимн нараставшего в Америке движения феминизма. За эту песню она была удостоена двух наград "Грэмми".

В 1968 году Мартин Лютер Кинг вручил Арете Франклин специальную награду, присуждавшуюся молодым лидерам правозащитного движения. Тогда же певица стала второй афроамериканкой, лицо которой было удостоено публикации на обложке журнала Time.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, удостоенной включения в "Зал славы рок-н-ролла".

После перенесенной в 2011 году операции певицу постоянно преследовали проблемы со здоровьем, в результате чего она отменяла множество концертов. В 2013 году она вернулась на сцену.

"Пение — природный дар. Это означает, что я должна по максимуму использовать дар, данный мне Богом. И я счастлива этим", — таков был девиз Ареты Франклин.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Создатель "Игры престолов" рассказал, зачем убивал ключевых персонажей сериала

Популярный писатель Джордж Мартин, по мотивам серии...

Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой мира

Американская 33-летняя актриса Скарлетт Йоханссон...

В США скончалась певица Арета Франклин

Американская певица Арета Луиза Франклин ушла из...

Мадонна отмечает 60-летие. Путь поп-королевы в семи графиках

Певице Мадонне Луизе Чикконе в четверг исполнилось 60...

Алкоголь – это страшно: Ксения Собчак станцевала в бикини на яхте и "упала" (14)

Российская телеведущая, журналист и кандидат в...

TOP новостей

Результаты скандального исследования: что в Литве дороже, чем в среднем в ЕС (19)

Большая часть непищевых товаров в Литве дороже, чем в...

В Вильнюсе обмануты сотни семей: детей зарегистрировали в несуществующие детские сады (2)

В марте 2018 года Вильнюсская мэрия объявила, что с...

Приятная новость для отдыхающих: в конце месяца цены на взморье снизятся (4)

Литовское взморье многих привлекает в жаркие летние...

Самые влиятельные в Литве 2018: в списке представителей поп-культуры большие перемены (18)

DELFI продолжает цикл статей "Самые влиятельные в Литве...

Советник премьера Литвы считает, что между торговыми сетями существует негласный картель (15)

Иногда кажется, что Антимонопольная служба, которая...