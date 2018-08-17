В США скончалась певица Арета Франклин

"Арета Франклин скончалась у себя дома в Детройте в четверг утром в окружении родных и близких", — цитирует "Интерфакс" заявление для прессы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Арета Франклин родилась в городе Мемфис (штат Теннесси) 25 марта 1942 года. Ее отец был проповедником в негритянских баптистских церквях, мать занималась пением. В возрасте шести лет ее родители переехали в Детройт, там она начала обучаться игре на фортепиано и стала петь в церкви, где ее отец был пастором. Свой первый альбом "Songs Of Faith" она записала в возрасте 14 лет, причем к этому времени она уже родила своего первого сына Кларенса.

В 1960 году в возрасте 18 лет она подписала контракт с крупнейшей в стране звукозаписывающей компанией Columbia, и первый же ее сингл Today I Sing The Blues попал в топ-10 в категории R&B, отмечает Русская служба BBC.

Со временем певица стала подлинным универсалом черной музыки. Ее песни охватывают влияния джаза, соул, ритм-энд-блюза и рок-н-ролла.

В течении более чем полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград "Грэмми".

Самой известной песней в ее обширном репертуаре стал сингл Respect. Написанная и впервые исполненная соул-певцом Отисом Реддингом песня в интерпретации Франклин превратилась в гимн нараставшего в Америке движения феминизма. За эту песню она была удостоена двух наград "Грэмми".

В 1968 году Мартин Лютер Кинг вручил Арете Франклин специальную награду, присуждавшуюся молодым лидерам правозащитного движения. Тогда же певица стала второй афроамериканкой, лицо которой было удостоено публикации на обложке журнала Time.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, удостоенной включения в "Зал славы рок-н-ролла".

После перенесенной в 2011 году операции певицу постоянно преследовали проблемы со здоровьем, в результате чего она отменяла множество концертов. В 2013 году она вернулась на сцену.

"Пение — природный дар. Это означает, что я должна по максимуму использовать дар, данный мне Богом. И я счастлива этим", — таков был девиз Ареты Франклин.