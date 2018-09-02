Американская актриса Ванесса Маркес, запомнившаяся зрителям по роли медсестры в сериале "Скорая помощь", была тяжело ранена сотрудниками правоохранительных органов в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса и скончалась позже в больнице. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщили в пресс-службе полиции Южной Пасадены.

По ее данным, сотрудники правопорядка открыли огонь, после того как исполнительница наставила на них пневматический пистолет, оказавшийся впоследствии муляжом.

Полицейские прибыли по вызову домовладельца Маркес, который сообщил, что у женщины начался припадок. Более часа они пытались уговорить актрису обратиться к врачам за психологической помощью и медицинским лечением.

Попытка установить контакт, однако, не завершилась успехом. В какой-то момент Маркес наставила на полицейских оружие, выглядевшее, по их словам, абсолютно реалистично.

У актрисы были проблемы с деньгами

В правоохранительных органах сообщают, что у их сотрудников были с собой портативные камеры. Снятое с их помощью видео, однако, не будет обнародовано в ближайшие шесть месяцев, в течение которых будет вестись расследование.

Друзья актрисы признаются, что она в последнее время страдала от сложностей со здоровьем и финансовых проблем. В то же время они не говорят о депрессии или признаках наличия у нее каких-либо психических заболеваний.

Ванесса Маркес сыграла в ленте "За кровь платят кровью" и "Сайнфелд". По информации СМИ, она боролась с клептоманией.

По словам исполнительницы, на определенном этапе ее карьеры актер Джордж Клуни добился того, чтобы ее перестали снимать в Голливуде.