В скандальном разводе Джоли и Питта всплыл многомиллионный кредит

"То, что было подано стороной Брэда, является вопиющей попыткой запутать правосудие и отвлечь от того факта, что он не полностью выполнил свои юридические обязательства по поддержке детей", – заявил адвокат Джоли Саманта Блей Деджан.

В свою очередь представители Питта утверждают, что актер заботится о детях, он выделил более 1,3 миллиона долларов на содержание Джоли и их шестерых наследников. "Защитники Питта рассказали, что эти деньги пошли на оплату терапевтов, поездок и телохранителей для детей. А кредит в восемь миллионов Питт дал Джоли на покупку дома в Англии, где она могла бы жить с детьми", – сообщает издание INSIDER.

На это адвокат Джоли заявила, что согласно законодательству, кредит не является поддержкой детей. "Питт попросил Джоли покинуть их семейный дом, и именно поэтому Энджи нужно было купить новый дом. Джоли попросила Питта помочь оплатить новое жилье, но Брэд предложил кредит", – отметила представительница актрисы.

Напомним, брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.