Как объявили организаторы этого песенного конкурса, "первая леди "Евровидения" Лиз Ассия умерла в возрасте 94-х лет в субботу в больнице Цюриха Zollikerberg.
Lysas Assia
© Eurovision.tv


Она заняла первое место в 1956 году в Лугано, выступая на самом первом конкурсе от Швейцарии с песней Refrain.

Затем она еще дважды выступала на "Евровидении" - в 1957 году, когда она заняла 8-е место, и в 1958-м, когда она стала второй, исполнив песню Giorgio.

Организаторы "Евровидения" написали в "Твиттере", что Лиз Ассия была не только первой победительницей этого конкурса, но и бессменной его энтузиасткой, и выразили соболезнования ее близким.

Лиз Ассия родилась в местечке Рапперсвиль на севере Швейцарии в 1924 году и начала свою артистическую карьеру как танцовщица, а затем стала выступать как певица.

В 2005 году Лиз выступила на юбилейном "Евровидении" в честь 50-летия этого конкурса.

А в возрасте 87 лет она решила вновь поучаствовать к этом песенном соревновании от своей страны и выступила в 2012 и 2013 годах, однако безуспешно.



Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

В Швейцарии умерла первая в мире победительница "Евровидения"

Как объявили организаторы этого песенного конкурса,...

Международный скандал в берлинской сауне: оставь одежду всяк сюда входящий (5)

Главный берлинский спа-центр требует от своих...

Табаков три года держал на крючке Джигарханяна (2)

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина...

Винсент Галло назвал себя жертвой Вайнштейна и обличил изнасилованных актрис

Актер и режиссер Винсент Галло обвинил в лицемерии...

Диана Гурцкая: когда врачи обнаружили у меня рак, я не знала, как мне жить дальше

Диана Гурцкая в программе Елены Малышевой “Жить...

TOP новостей

За чистотой в общественном транспорте Вильнюса следит новая команда: выяснили, почему было грязно (6)

К работе приступила новая, специально обученная...

Ограничения, связанные с торговлей алкоголем, заставляют сокращать время работы магазинов (39)

С января 2018 года в Литве вступили в силу ограничения,...

Работники, которых не хватает: какие зарплаты они получают (52)

Список профессий, пользующихся большим спросом,...

В воскресенье Литва перешла на летнее время (8)

25 марта, в воскресенье Литва перешла на летнее время,...

Литва – в черном списке: выше уровень заболеваемости лишь в Румынии (66)

В Литве уровень заболеваемости туберкулезом в 4 раза...