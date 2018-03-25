Она заняла первое место в 1956 году в Лугано, выступая на самом первом конкурсе от Швейцарии с песней Refrain.
Затем она еще дважды выступала на "Евровидении" - в 1957 году, когда она заняла 8-е место, и в 1958-м, когда она стала второй, исполнив песню Giorgio.
Организаторы "Евровидения" написали в "Твиттере", что Лиз Ассия была не только первой победительницей этого конкурса, но и бессменной его энтузиасткой, и выразили соболезнования ее близким.
Лиз Ассия родилась в местечке Рапперсвиль на севере Швейцарии в 1924 году и начала свою артистическую карьеру как танцовщица, а затем стала выступать как певица.
В 2005 году Лиз выступила на юбилейном "Евровидении" в честь 50-летия этого конкурса.
А в возрасте 87 лет она решила вновь поучаствовать к этом песенном соревновании от своей страны и выступила в 2012 и 2013 годах, однако безуспешно.
We’re very sad to hear that Lys Assia - the Grande Dame of #Eurovision - has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G— Eurovision (@Eurovision) March 24, 2018
В Швейцарии умерла первая в мире победительница "Евровидения"
Как объявили организаторы этого песенного конкурса,...
Международный скандал в берлинской сауне: оставь одежду всяк сюда входящий (5)
Главный берлинский спа-центр требует от своих...
Табаков три года держал на крючке Джигарханяна (2)
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина...
Винсент Галло назвал себя жертвой Вайнштейна и обличил изнасилованных актрис
Актер и режиссер Винсент Галло обвинил в лицемерии...
Диана Гурцкая: когда врачи обнаружили у меня рак, я не знала, как мне жить дальше
Диана Гурцкая в программе Елены Малышевой “Жить...
TOP новостей
За чистотой в общественном транспорте Вильнюса следит новая команда: выяснили, почему было грязно (6)
К работе приступила новая, специально обученная...
Ограничения, связанные с торговлей алкоголем, заставляют сокращать время работы магазинов (39)
С января 2018 года в Литве вступили в силу ограничения,...
Работники, которых не хватает: какие зарплаты они получают (52)
Список профессий, пользующихся большим спросом,...
В воскресенье Литва перешла на летнее время (8)
25 марта, в воскресенье Литва перешла на летнее время,...
Литва – в черном списке: выше уровень заболеваемости лишь в Румынии (66)
В Литве уровень заболеваемости туберкулезом в 4 раза...