В сети вспомнили фотосессию молодой Аллы Пугачевой для Vogue

Снимки были сделаны в 1999 году.
© Sputnik/Scanpix

В сети появились фотографии Аллы Пугачевой, сделанные в 1999 году для журнала Vogue. На пост в Instagram фотографа Асет Героевой обратило внимание издание StarHit.

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Алла Пугачева для Vogue Russia 1999 N4 "Я так хочу, чтобы лето не кончалось..." Фотограф: Робин Деррик.
Публикация от Aset Geroeva (@geroeva) 17 Авг 2019 в 12:40 PDT
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Фотосессия была сделана для российской версии журнала. Автором съемки стал фотограф Робин Деррик, ставший позднее креативным директором британского Vogue.

Сообщается, что тогда Пугачева разругалась с главным редактором журнала Аленой Долецкой по поводу видения съемки. Впоследствии журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. В итоге примадонна предстала в журнале с длинными прямыми волосами и в плаще.

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