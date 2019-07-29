В Сети появилось новое фото Боярского без шляпы: "Батя на даче"

Снимок 69-летнего Боярского-старшего в непривычном для многих облике был сделан на загородном отдыхе на фоне зелёной листвы. Сергей Боярский подписал кадр словами «Батя на даче».

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Зачастую про людей, которые не появляются в обществе без головного убора, ходят слухи, что они что-то прячут. Поклонники, для которых редкий снимок кумира без шляпы представляет особый интерес, смогли убедиться, что Михаил Сергеевич в преддверии своего семидесятилетия не прячет под уже ставшим легендой головным убором никаких изъянов и носит короткую стрижку.