Знаменитый советский и российский актёр Михаил Боярский многие годы не изменяет своей привычке появляться на публике в чёрной широкополой шляпе. Между тем, сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский опубликовал в соцсети редкое фото отца без головного убора.
© RIA/Scanpix

Снимок 69-летнего Боярского-старшего в непривычном для многих облике был сделан на загородном отдыхе на фоне зелёной листвы. Сергей Боярский подписал кадр словами «Батя на даче».

В Сети появилось новое фото Боярского без шляпы: "Батя на даче"
© Фото из социальных сетей

Зачастую про людей, которые не появляются в обществе без головного убора, ходят слухи, что они что-то прячут. Поклонники, для которых редкий снимок кумира без шляпы представляет особый интерес, смогли убедиться, что Михаил Сергеевич в преддверии своего семидесятилетия не прячет под уже ставшим легендой головным убором никаких изъянов и носит короткую стрижку.

MK.ru
Статьи по теме:

Михаил Боярский: женщина не способна на глобальные поступки — ни в науке, ни в литературе (7)

На днях Михаил Боярский посетил популярное Youtube-шоу...

Боярского с женой посадили в "обезьянник" (2)

Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан попали в...

Сколько получают звездные пенсионеры российского шоубиза (2)

Издание "Собеседник" опубликовало размер пенсионных...

Знаменитости

В Сети появилось новое фото Боярского без шляпы: "Батя на даче" (2)

Знаменитый советский и российский актёр Михаил...

Дочь Петросяна объединилась со Степаненко против любовницы отца

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц...

Поклонники поразились прозрачному комбинезону Веры Брежневой

Певица Вера Брежнева показала в своем Instagram фото с...

Панайотова записали в возможные отцы ребенка Успенской

Певец удивлен фантазиям хейтеров.

Vladimiras Vysockis Vladimiras Vysockis. PBK nuotr. Ия Саввина и Владимир Высоцкий

Народный артист без звания: миссия Высоцкого и советские власти (16)

39 лет назад, 25 июля 1980 года, не стало Владимира...

TOP новостей

Какой ипотечный кредит разумно брать: существует ли безопасная черта (7)

Рынок недвижимости в Литве на данный момент...

Предупреждение отдыхающим у моря: вода может представлять опасность для здоровья (20)

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа, опираясь на...

Суд пожалел юношу, избившего 17-летнюю жительницу Юрбаркаса (21)

В понедельник утром Таурагский участковый суд вынес...

Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих (139)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Участники "Миссии Сибирь": мы выполнили поставленную задачу (23)

В минувшие выходные в Литву из Казахстана вернулись...