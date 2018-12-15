В Сети появились фото обнаженной экс-супруги Джигарханяна

По словам музыканта, он уже готов к детям, и в ближайшем будущем пара планирует их завести. "Мы вообще хотим сначала детей, а уже потом свадьбу. Я считаю, что свадьбой сейчас никого не удивишь. Мы с Виталиной счастливы, да и морально давно готовы к исполнению родительских обязанностей", — признался Прохор.

Однако личное счастье пианистки омрачал шантажист, который в течение долгого времени обещал опубликовать обнаженные фотографии Виталины. Разумеется, девушка пыталась предотвратить это, но теперь решила сама показать снимки в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". По словам Цымбалюк-Романовской, этот шаг поможет ей избавиться от страхов и переживаний.

"Я довольно долго уговаривала этого шантажиста не выкладывать снимки в Сеть. Каждый раз это было очень неприятно. Давление серьезно усилилось после того, как я стала известным публичным человеком. По этому поводу я ничего кроме страха не испытывала", — призналась Виталина.

Разумеется, откровенные кадры произвели впечатление на всех присутствующих в студии. Однако Прохор Шаляпин заявил, что не видит в этих снимках ничего ужасного. "Виталина прекрасно выглядит и может только гордиться своими формами. Я отношусь к подобному гораздо проще, чем она. Знаю, как Виталине было сложно решиться на такой шаг, она ведь очень интеллигентный, скромный человек", — рассказал артист.

Мама Прохора также не была шокирована из-за обнаженных фотографий его новой возлюбленной. Однако она призвала звезд серьезнее относиться к браку и не отправляться в ЗАГС в ближайшее время.

"Я считаю, что Виталине и Прохору пока рано жениться. Виталина мне очень нравится. Она девушка интеллигентная, скромная. Но я сейчас хочу внуков. Если Виталина готова родить мне внука, то пусть будут вместе, я только рада. А в этих фотографиях нет ничего такого. У многих современных звезд есть и похлеще кадры", — заявила мама Шаляпина.