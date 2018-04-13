В сеть утекла информация о самой эпичной битве "Игры престолов"

О съемках битвы поклонники узнали из закрытого Instagram-аккаунта помощника режиссера Джонатана Кинлана. Он опубликовал фото открытки, которую члены съемочной группы получили от продюсеров и затем слили в открытый доступ. Кинематографистов поблагодарили за то, что те выдержали 55 ночей "холода, снега, дождя, грязи, овечьего дерьма Тоома и ветров Магераморна (деревни в Северной Ирландии)".

Из поста Кинлана стало известно, что битва будет проходить в трех разных локациях. Фанаты предположили, что речь идет о битве за замок Винтерфелл, декорации которого съемочная группа сожгла в феврале. Отмечается, что новая эпичная сцена заняла у создателей сериала больше времени, чем "Битва бастардов" из шестого сезона.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг "Песнь льда и пламени".