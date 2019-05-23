Видео, как Анастасия Волочкова отплясывает на мальдивской дискотеке, появилось сперва в Инстаграме бывшего участника шоу “Дом-2” Рустама Солнцева, а потом уже разошлось и по другим соцсетям, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

- Настюшка, любовь моя, я тоже хочу радоваться жизни так безмятежно, — подписал под роликом с танцующей балериной Солнцев.

Подписчики Солнцева предположили, что видео сделано в самом начале недавнего отпуска Анастасии Волочковой на Мальдивах, поскольку артистка уже к концу отдыха жаловалась, что наступила на кучу стекла на своей вилле, серьезно поранив ногу. А на кадрах, опубликованных блогерами, Волочкова резво скачет под дискотечные ритмы.

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-Как Волочкова похудела. Видимо, старается ради своего нового бойфренда, — пишут в комментариях под роликом подписчики Рустама Солнцева.

Напомним: на свои любимые Мальдивы балерина летала одна. Своего таинственного 38-летнего бойфренда артистка не взяла в отпуск. По словам балерины, мужчина остался дома с ее котом Лакки.

В своих мемуарах “Плата за успех” балерина призналась, что счастлива рядом с новым бойфрендом.

- Какой он? В соцсетях гадают и пусть продолжают гадать, -пишет о возлюбленном в своей новой книге артистка.- Скажу только, что он очень высокого роста — даже на своих 15-сантиметровых каблуках я все равно немного ниже, и мы с ним необыкновенно красивая пара. Мы проводим время и в большой гостиной, и на кухне — как правило, ночью можем спуститься и пожарить гренки с яйцом, которые так нравятся моему возлюбленному. Часто паримся в бане. Он смеется: я столько в жизни не парился в бане, сколько с тобой. Мне хорошо с этим мужчиной. На самом деле я давно жду человека, который защитит меня от всех житейских бурь. Я его пока не встретила… Но с моим возлюбленным мы в полной гармонии. Это уже награда и личное счастье.

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