Дмитрий и Светлана Медведева состоят в браке уже 24 года. Со стороны всегда казалось, что в семье премьер-министра царит идиллия, однако недавно у пользователей Сети появился повод засомневаться в этом.

Причиной для бурных дискуссий, развернувшихся в Рунете, стали новые снимки супругов, которые вместе появились на рождественском богослужении в храме Христа Спасителя. “Почему у Дмитрия Анатольевича нет обручального кольца, а у его супруги сразу два?”, “Может, у него просто на другой руке надето”, “И впрямь, он кольцо жене отдал?”, “Оно у него, наверное, соскальзывает” — принялись обсуждать снимки пользователи Твиттера (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

Каковы на самом деле причины такого поступка, остается загадкой. Одной из основных версий, является ухудшение отношений между Медведевым и его женой. Впрочем, по одной из гипотез, премьер-министр попросту похудел, и теперь кольцо ему велико.