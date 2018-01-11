Дмитрий и Светлана Медведева состоят в браке уже 24 года. Со стороны всегда казалось, что в семье премьер-министра царит идиллия, однако недавно у пользователей Сети появился повод засомневаться в этом.
Причиной для бурных дискуссий, развернувшихся в Рунете, стали новые снимки супругов, которые вместе появились на рождественском богослужении в храме Христа Спасителя. “Почему у Дмитрия Анатольевича нет обручального кольца, а у его супруги сразу два?”, “Может, у него просто на другой руке надето”, “И впрямь, он кольцо жене отдал?”, “Оно у него, наверное, соскальзывает” — принялись обсуждать снимки пользователи Твиттера (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Каковы на самом деле причины такого поступка, остается загадкой. Одной из основных версий, является ухудшение отношений между Медведевым и его женой. Впрочем, по одной из гипотез, премьер-министр попросту похудел, и теперь кольцо ему велико.
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