Певец Крис Кельми скончался на 64-м году жизни, передает "СтарХит" со ссылкой на источник.
© RIA / Scanpix

Как отмечается, это произошло в его доме в Подмосковье после новогодней ночи.

"Умер 1 января, был доставлен в Наро-Фоминский морг", — сказал источник.

Причина смерти на данный момент неизвестна.

Gazeta.ru
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