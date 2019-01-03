Как отмечается, это произошло в его доме в Подмосковье после новогодней ночи.
"Умер 1 января, был доставлен в Наро-Фоминский морг", — сказал источник.
Причина смерти на данный момент неизвестна.
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