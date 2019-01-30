В последнее время актриса стала все чаще появляться в обществе писателя Михаила Зыгаря, который младше Дапкунайте на 18 лет. Окружающие поговаривают о романе пары. Поклонники звезды надеются, что в скором времени она расскажет о новых отношениях, пишет Starhit.ru.
Ingeborgos Dapkūnaitės gyvenimo akimirkos
© Instagram

Дапкунайте трижды была замужем. Ей приписывали роман с фигуристом Александром Жулиным и голливудским актером Джоном Малковичем, а по слухам, актриса даже стала причиной развода сербского режиссера Эмира Кустурицы с супругой. При этом Ингеборга известна своей скрытностью – она тщательно оберегает от общенственности любые подробности личной жизни. Так в прошлом году Ингеборга тихо и без лишних скандалов рассталась с третьим мужем. Также внезапно стало известно о том, что у Дапкунайте есть сын.

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Однако и в 56 лет актриса все еще нарасхват, как в профессии, так и в личной жизни. Все чаще ее стали замечать на светских мероприятиях в компании с 38-летним журналистом и писателем Михаилом Зыгарем. По сообщениям прессы, пара сблизилась во время работы в Мобильном художественном театре — проекте МХТ. Роман подтверждают и соседи актрисы по британской квартире, которые видели писателя у нее в гостях.

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В прошлую субботу я стал амбассадором школы филантропии, которую создаёт Фонд «Друзья». Мне очень нравится эта затея - всем, даже добрыми делами, надо заниматься профессионально. Даже благотворительности надо учиться - чтобы она была эффективной. В будущем - создание первого в России факультета филантропии, который тоже создаст Фонд «Друзья». Пока сделан первый шаг - это мы с @d.ingeborga и @mikhailshats на чтениях в @electrotheatre, которые @friendsfund организовал по поводу запуска проекта.

A post shared by Mikhail Zygar (@zygaro) on Oct 9, 2018 at 9:29am PDT

Как выяснила "Экспресс-газета", британские соседи актрисы уверены, что у нее молодой бойфренд: "Соседи Инги по британской квартире даже не сомневаются, что Михаил — новый мужчина актрисы".

Напомним, в минувшем году впервые стало известно, что у Ингеборги Дапкунайте есть сын Алекс, родившийся в 2017 году. Актриса рассекретила малыша в документальном фильме, снятом в честь ее 55-летия.

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Пошли мы как-то раз с Франсуа Озоном и Ингеборгой Дапкунайте кататься на коньках на Красную площадь. Катаемся, значит, слушаем мелодии из советских мульфильмов, «Голубой вагон» и «Кабы не было зимы». И тут Франсуа показывает пальцем куда-то в сторону входа на каток и спрашивает: «А что там за лицо за деревьями?» «Не обращай внимания, Франсуа, здесь просто Сталин похоронен. Это его могила»

A post shared by Mikhail Zygar (@zygaro) on Dec 1, 2018 at 2:12pm PST

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