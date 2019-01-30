Дапкунайте трижды была замужем. Ей приписывали роман с фигуристом Александром Жулиным и голливудским актером Джоном Малковичем, а по слухам, актриса даже стала причиной развода сербского режиссера Эмира Кустурицы с супругой. При этом Ингеборга известна своей скрытностью – она тщательно оберегает от общенственности любые подробности личной жизни. Так в прошлом году Ингеборга тихо и без лишних скандалов рассталась с третьим мужем. Также внезапно стало известно о том, что у Дапкунайте есть сын.

Однако и в 56 лет актриса все еще нарасхват, как в профессии, так и в личной жизни. Все чаще ее стали замечать на светских мероприятиях в компании с 38-летним журналистом и писателем Михаилом Зыгарем. По сообщениям прессы, пара сблизилась во время работы в Мобильном художественном театре — проекте МХТ. Роман подтверждают и соседи актрисы по британской квартире, которые видели писателя у нее в гостях.

Как выяснила "Экспресс-газета", британские соседи актрисы уверены, что у нее молодой бойфренд: "Соседи Инги по британской квартире даже не сомневаются, что Михаил — новый мужчина актрисы".

Напомним, в минувшем году впервые стало известно, что у Ингеборги Дапкунайте есть сын Алекс, родившийся в 2017 году. Актриса рассекретила малыша в документальном фильме, снятом в честь ее 55-летия.