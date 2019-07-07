Сын музыканта Марселу Жилберту написал: "Мой отец ушел из жизни. Он боролся, пытаясь сохранять достоинство… Я благодарен моей семье... за то, что они оставались вместе с ним".
Близкие музыканта не сообщили о причинах его смерти.
Жуан Жилберту, родившийся в северо-восточном бразильском штате Баия, начал петь в 18 лет. В 1959 году, после переезда в Рио-де-Жанейро, он записал свою первую сольную пластинку - Chega de Saudade ("Хватит грустить"), исполнив композиции, написанные Томом Жобимом. Жилберту изобрел на основе самбы и джаза новый музыкальный стиль – босса-нову.
В 1962 году босса-нова стала популярна среди американских джазовых музыкантов. Стэн Гетц, один из наиболее известных джазистов того времени, предложил Жилберту и Жобиму сотрудничать. В 1964 году в Нью-Йорке ими был записан альбом Getz/Gilberto, по всему миру были проданы миллионы экземпляров этой пластинки. Альбом удостоился нескольких премий «Грэмми» и способствовал дальнейшей популяризации босса-новы. Одна из песен, вошедших в альбом – Garota de Ipanema ("Девушка из Ипанемы") - стала мировым стандартом этого музыкального стиля.
Жилберту жил в США с 1962 по 1969 годы.
В Рио-де-Жанейро умер основоположник босса-новы Жуан Жилберту
Жуан Жилберту, один из самых известных бразильских...
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