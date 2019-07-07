Жуан Жилберту, один из самых известных бразильских музыкантов, умер в субботу днем у себя дома в Рио-де-Жанейро. Ему было 88 лет. Информацию о смерти музыканта подтвердили в социальных сетях родственники Жилберту.
Joao Gilberto
© Vida Press

Сын музыканта Марселу Жилберту написал: "Мой отец ушел из жизни. Он боролся, пытаясь сохранять достоинство… Я благодарен моей семье... за то, что они оставались вместе с ним".

Близкие музыканта не сообщили о причинах его смерти.

Жуан Жилберту, родившийся в северо-восточном бразильском штате Баия, начал петь в 18 лет. В 1959 году, после переезда в Рио-де-Жанейро, он записал свою первую сольную пластинку - Chega de Saudade ("Хватит грустить"), исполнив композиции, написанные Томом Жобимом. Жилберту изобрел на основе самбы и джаза новый музыкальный стиль – босса-нову.

Статьи по теме:
В Бразилии предложили проводить гетеро-парад  (2)
Сборная Чили едет домой, бразильцы идут дальше

В 1962 году босса-нова стала популярна среди американских джазовых музыкантов. Стэн Гетц, один из наиболее известных джазистов того времени, предложил Жилберту и Жобиму сотрудничать. В 1964 году в Нью-Йорке ими был записан альбом Getz/Gilberto, по всему миру были проданы миллионы экземпляров этой пластинки. Альбом удостоился нескольких премий «Грэмми» и способствовал дальнейшей популяризации босса-новы. Одна из песен, вошедших в альбом – Garota de Ipanema ("Девушка из Ипанемы") - стала мировым стандартом этого музыкального стиля.

Жилберту жил в США с 1962 по 1969 годы.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

Бразильцы вырвали победу над ЮАР

Во втором полуфинальном матче Кубка конфедераций по...

Бразильцы выписали итальянцам билет домой

На Кубке Конфедераций по футболу завершился групповой...

Знаменитости

В Рио-де-Жанейро умер основоположник босса-новы Жуан Жилберту

Жуан Жилберту, один из самых известных бразильских...

Что-то пошло не так: знаменитые геи, сменившие ориентацию после отношений с женщинами

Обратная сторона славы - вся твоя жизнь как на ладони. И...

Нино Катамадзе об отказе выступать в России: "Мое решение было полно боли" (21)

Заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе...

Юрию Шатунову сделали экстренную операцию

У певца новые проблемы со здоровьем.

Тилль Линдеманн приехал в Киев на разборки с Лободой?

Новый пост Потапа в микроблоге вызвал множество...

TOP новостей

Оказавшийся в праздничной программе LRT фильм оскорбил общественность LRT ошибку признаёт (99)

В субботу, 6 июля, Литва отмечала День коронации...

У легендарного столичного кафе – новый хозяин: в Вильнюс приходит известный семейный ресторан (44)

Компания Gaminčiau ir gaminčiau ("Готовил бы и готовил"),...

В этом году количество погибших в ДТП уменьшилось (2)

Количество погибших в дорожно-транспортных...

Любовь к охоте стала бизнесом: в Варенском районе житель Вильнюса устроил стрельбище (1)

Житель Вильнюса Видмантас Балке лишь несколько...

Пограничники для охраны государственной границы Литвы начали использовать антидроновые устройства (5)

Служба охраны государственной границы Литвы для...