Можно спорить и сомневаться в наличии у нее вокального таланта, но усердие Бузовой и ее целеустремленность, с которыми она карабкается на вершину шоу-бизнеса, вызывают если не восхищение, то хотя бы уважение. Возможно, именно за это ее любят многочисленные фанаты. А то, что их немало, подтвердил полный зал клуба, где проходил концерт.

Рига ❤️❤️❤️ у меня нет слов, чтоб выразить Вам свою благодарность😘 я думаю вы все чувствовали и видели сегодня сами 🙏🏻 Всегда Ваша, Ольга Бузова 💋 #моилюдивсегдасомной#моилюдивездесомной#равновесие A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Oct 27, 2017 at 2:23pm PDT