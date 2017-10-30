Можно спорить и сомневаться в наличии у нее вокального таланта, но усердие Бузовой и ее целеустремленность, с которыми она карабкается на вершину шоу-бизнеса, вызывают если не восхищение, то хотя бы уважение. Возможно, именно за это ее любят многочисленные фанаты. А то, что их немало, подтвердил полный зал клуба, где проходил концерт.
Рига💥💥💥 это было невероятно ❤️ #моифонарики#моилюдивсегдасомной#моилюдивездесомной 🙏🏻 Спасибо Вам за вашу любовь ❤️Все мои песни и альбом #подзвукипоцелуев всегда занимал в Латвии первые места 🙌🏻🙌🏻🙌🏻Сегодня был Sold out🔥 Пишите, кто был сегодня с нами 😻 Организаторы сказали, что такого количество людей и оваций не было давно 🙈 Вы лучшие 💣💣💣 А #людиневерили Завтра жду всех в Калининграде 🙏🏻 Давайте пошумим завтра ещё громче 🔥
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