Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы по итогам зрительского голосования победила в финале шестого сезона музыкального проекта "Голос. Дети". Она получила 56,5% голосов зрителей. Финал шоу транслировался в пятницу вечером в прямом эфире на Первом канале.
За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Ержан Максим из команды Валерия Меладзе и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.
Правообладатель иллюстрации Youtube/The Voice Kids Russia
Image caption Пользователи Youtube поставили около 900 лайков и больше 8,5 тысячи дислайков выступлению Микеллы в финале
"Мы подтверждаем проверку итогов голосования" - сообщили в пресс-службе Первого канала, добавив, что оператор голосования отметил "некоторые аномальности".
Наставница Микеллы Абрамовой Светлана Лобода не взяла юную певицу в финал. После этого Алсу в "Инстаграме" призвала своих поклонников проголосовать за дочь, и в итоге девочка все-таки стала финалисткой.
В субботу продюсер певицы Лободы написала в "Инстаграме": "Я думаю, для нас история "Голоса" закончена". Она не стала объяснять причину этого решения.
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я бы многое могла сказать.. но, я промолчу. я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно. и это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать. для всей нашей команды вчера был очень трудный день. особенно для @lobodaofficial но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты! не осуждайте! у меня все. я думаю, для нас история «голоса» окончена. спасибо всей нашей команде, особенно @arteminyan1 за самоотверженность в музыке! и нашим @nstepanov_official @burda80 @ovechkin_n @temakolesnyk @aleksandrmazhugo @tina_antonenko_makeup я вас всех ❤️ и огромное уважение и любовь @meladzevalerian и @pelageya_insta
Алсу пока никак не отреагировала на скандал. Пресс-секретарь певицы заявила Би-би-си, что никаких комментариев пока не будет.
Как отмечает портал "Медуза", Первый канал, не объяснив причин, снял с эфира документальный фильм "Голос. На самой высокой ноте", который должен был выйти в 10:15 утра 27 апреля.
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