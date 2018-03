Предпоследняя картина в карьере Тарантино, который два года назад пообещал выйти на пенсию после того, как снимет свой десятый фильм, будет носить название "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Действие драмы будет происходить в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм расскажет историю бывшей звезды телевизионных вестернов и его дублера, которые не могут приспособиться к новой жизни в стремительно меняющейся "фабрике грез". Их роли и исполнят 43-летний Ди Каприо и 54-летний Питт.

Тарантино, который живет в Лос-Анджелесе почти всю свою жизнь, очень рад рассказать эту историю о городе и Голливуде, "которых больше не существует". По его словам, он писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет.

Как пишет журнал Hollywood Reporter, участие в новой картине двух знаменитых актеров, каждый из которых является обладателем премии "Оскар", станет их первым совместным появлением на экране. Однако и Ди Каприо, и Питт ранее уже играли у Тарантино. Первый снимался в ленте "Джанго освобожденный" (2012), второй - в "Бесславных ублюдках" (2009).

Последним на данный момент фильмом 54-летнего Тарантино, являющегося обладателем двух премий "Оскар", была лента "Омерзительная восьмерка", вышедшая на экраны в 2015 году.

В июле 2016 года режиссер сообщил, что намерен снять всего 10 отменных фильмов, а затем покинуть кинематограф. "Снять десять фильмов, хорошо сделав свою работу и не облажавшись, - это хороший способ завершить карьеру", - сказал тогда Тарантино, отметив, что хочет остановиться, пока все еще хорош в этом деле.

Всего к этому моменту режиссер, дебютировавший в мировом кинематографе в 1992 году с фильмом "Бешеные псы", снял восемь знаменитых картин. Кроме "Бешеных псов" это "Криминальное чтиво" (1994), "Джеки Браун" (1997), "Убить Билла" (2003 и 2004), "Доказательство смерти" (2007), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобожденный" (2012) и "Омерзительная восьмерка" (2015).