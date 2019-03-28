В преддверии юбилея Лайма Вайкуле побывала в гостях у Урганта

Иван Ургант не упустил случая выразить свое восхищение умением Лаймы всегда выглядеть стильно. Он расспросил певицу об ожидаемом в день юбилея большом концерте, а также попросил ее вспомнить забавные случаи из жизни.

Вайкуле рассказала, что в детстве мечтала стать хирургом - и вся семья была уверена, что девочка станет врачом. Однако жизнь повела ее по иному пути.