В преддверии юбилея Лайма Вайкуле побывала в гостях у Урганта

Латвийская поп-звезда Лайма Вайкуле, которая 31 марта отмечает 65-летие, стала гостьей популярного телешоу "Вечерний Ургант".
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Иван Ургант не упустил случая выразить свое восхищение умением Лаймы всегда выглядеть стильно. Он расспросил певицу об ожидаемом в день юбилея большом концерте, а также попросил ее вспомнить забавные случаи из жизни.

Вайкуле рассказала, что в детстве мечтала стать хирургом - и вся семья была уверена, что девочка станет врачом. Однако жизнь повела ее по иному пути.

SHOWTIME!
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