В показаниях Хелсона утверждается, что Бутина в переписке по e-mail с неким американцем назвала одно из своих писем от 24 марта 2015 года "Второй Познер" (The Second Pozner). Чтобы пояснить эту фразу Хелсон добавил сноску, в которой сказано: "Я считаю, что это утверждение, вероятно, относится к Владимиру Познеру - пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского Союза во времена Холодной войны".

Как отмечает "Медиазона", помимо справочной сноски Познер никак не упоминается в обвинительных документах против Бутиной.

Around March 24, 2015 Butina emailed Person 1 subject line "The Second Posner" with an email proposal & the project description 'Diplomacy' stating a major US political party would like to gain control over the US government after the 2016 elections https://t.co/w64cNdeyxu pic.twitter.com/FR4bRgg1hH

