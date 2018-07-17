Специальный агент Федерального бюро расследований Кевин Хелсон назвал журналиста Владимира Познера советским пропагандистом и сотрудником КГБ. Об этом говорится в письменных показаниях Хелсона, которые прилагаются на сайте Минюста США к обвинительному заключению по делу россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне 15 июля.
Vladimiras Pozneris

В показаниях Хелсона утверждается, что Бутина в переписке по e-mail с неким американцем назвала одно из своих писем от 24 марта 2015 года "Второй Познер" (The Second Pozner). Чтобы пояснить эту фразу Хелсон добавил сноску, в которой сказано: "Я считаю, что это утверждение, вероятно, относится к Владимиру Познеру - пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского Союза во времена Холодной войны".

Как отмечает "Медиазона", помимо справочной сноски Познер никак не упоминается в обвинительных документах против Бутиной.


"Такие вещи комментировать даже смешно. Я действительно появлялся на экранах, я действительно работал в нашей внешнеполитической пропаганде - в Гостелерадио СССР на иновещании", - заявил Познер "Медиазоне". При этом он отверг любую связь с КГБ: "Я был невыездным почти 30 лет. Если б я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру".

Познер добавил, что не намерен подавать иск о защите деловой репутации в связи с публикацией показаний агента ФБР Хелсона. "Этот сотрудник ФБР высказал свое мнение, не более того. Я совершенно не собираюсь с ним дебатировать по этому поводу. Вообще, это того не стоит и опускаться на этот уровень я бы не стал", - добавил журналист.

Напомним, гражданка России Мария Бутина на минувших выходных была задержана в Вашингтоне по обвинениям в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах РФ. В заявлениях американского Минюста утверждается, что Бутина с 2015 года и, возможно, ранее "действовала в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ". Защита Бутиной эти обвинения отвергает.

Стоит отметить, что имя Марии Бутиной (или ее полной тезки), всплывало в новостях весной прошлого года, когда в США сорвалась встреча президента страны Дональда Трампа с заместителем председателя Банка России Александром Торшиным. Встреча была отменена в последний момент по инициативе Белого дома.

В статье интернет-издания Yahoo News и в материале испанской газеты El Pais тогда говорилось: "помощница Торшина по особым поручениям Мария Бутина" подтвердила, что Торшин ожидал встречи с Трампом на мероприятии, однако накануне его проведения им "сообщили, что все (мероприятия в формате) "встретиться и поприветствовать" отменены".

В материалах отмечалось, что Торшин является близким союзником президента РФ Владимира Путина. При этом Торшин находится в поле зрения сотрудников международных правоохранительных органов из-за длительного расследования, которое испанская полиция проводит в отношении российского организованного преступного синдиката, известного как Taganskaya.

NEWSru.com
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