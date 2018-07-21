В Нарве выступил Александр Рыбак

В рамках проходящего в Нарве фестиваля Baltic Sun выступил победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак.
Смотрите, как это было и что он сказал Delfi!
Фото и видео: Дмитрий Федоткин
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