В Нарве выступил Александр Рыбак

В рамках проходящего в Нарве фестиваля Baltic Sun выступил победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак.
Norvegijos atstovas Aleksandras Rybakas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Смотрите, как это было и что он сказал Delfi!

Фото и видео: Дмитрий Федоткин

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