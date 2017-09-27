В Москве в ДТП погиб 18-летний актер из сериала "Физрук"

Около трех часов ночи Клинаев, управлявший автомобилем Toyota Mark II, ехал по МКАД и в районе 24-го км увидел ДТП. Там столкнулись три машины - ВАЗ 2110, "ГАЗель" и Škoda Octavia. В аварии никто не пострадал, но водители не выставили знак аварийной остановки, хотя аварийная сигнализация на машинах работала.

Клинаев остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь. Свою машину он припарковал в этой же пятой полосе Также здесь оставил авто водитель Daewoo Nexia, который также увидел аварию.

Водитель другой иномарки Honda Accord не заметил ДТП и сбил трех водителей, в том числе Клинаева, которые стояли на дороге, обсуждали аварию и ждали приезда инспекторов.

Honda Accord также протаранила Škoda Octavia. Škoda Octavia даже отбросило в третью полосу, где машина столкнулась с Toyota, а затем наехала на Daewoo Nexia, которая от удара опрокинулась на крышу, и Toyota Mark II. Утром в московском управлении ГИБДД сообщили о ДТП с пятью машинами в районе 25-го км на внутренней стороне МКАД, в котором погиб один человек и еще двое пострадали, но без подробностей.

Смерть Клинаева подтвердили РБК Евгения Евгиенко, жена Петра Буслова, режиссера сериала "Домашний арест", в котором снимался актер, и его родственник Кирилл Клинаев.

Клинаев скончался на месте ДТП. В больницы были госпитализированы два человека - водитель "ГАЗели" Фуад Тагиев со скальпированной раной головы и водитель "ВАЗ-2110" Саркиз Акопян с ушибами мягких тканей тела.

Нагиев воспринимает гибель Клинаева как "личную утрату"

Исполнитель главной роли в сериале "Физрук" Дмитрий Нагиев сказал, что новость о гибели Клинаева воспринимает "как личную утрату".

"Очень тяжело, нелепо говорить о Егоре в прошедшем времени. Много людей проходит через нашу жизнь, через наши судьбы. Мы далеко не всех запоминаем. С Егором у меня сложились наитеплейшие отношения. Много времени мы провели вместе на съемочной площадке, ели практически из одного корыта. Поскольку он очень молодой, ему было все интересно", - цитирует актера телеканал "360".

"Он расспрашивал, выпытывал все, что касается профессии. Мы долго разговаривали. Какие-то советы по поводу учебы, по поводу института. У него фантастическое чувство юмора, мы разговаривали на одном языке. Он, паршивец, практически сразу перешел на "ты", что очень импонировало. Острый ум, и человек недюжинного актерского дарования. И он человек светлый, а это либо есть, либо нет. Вот он был очень светлый человек", - вспомнил Нагиев.

"Мы, к сожалению, недолго работали, всего одна смена у нас была, - вспомнила актриса Виктория Клинкова в интервью радиостанции "Говорит Москва". - Но за этот день, даже за эту ночь, первая мысль вообще о нем в голову пришла, когда он подсел ко мне и сказал "Привет", что это очень светлый и замечательный мальчик, и странно, что он так много снимается и все равно остается такой приветливый и джентльмен, и эта фраза "Тебе помочь?" - это, видимо, всегда у него было".

Егор Клинаев родился 10 апреля 1999 года, в детстве выступал в группе "Непоседы". С 2010-го по 2014 год был ведущим программы "Пора в космос!", выходившей на канале "Карусель".

Кинокарьера его началась в 2012 году с главной роли в ленте "Тайна Егора". В период с 2013-го по 2015 год снялся в восьми картинах, в том числе в боевике "Дельта" (1 и 2 сезоны), молодежном сериале "Второй шанс", "Власик. Тень Сталина", "Операция "Кукловод", в фильмах "Чемпионы" и "Честное пионерское" и его продолжении. В апреле 2016 года сыграл нового героя Никиту в третьем сезоне сериала "Физрук".