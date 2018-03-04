Внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen, который, по данным Газеты.Ru принадлежит певцу Тимати, в ночь на 3 марта полностью сгорел в результате ДТП.
Timati
© DELFI / Rafael Achmedov

Инцидент произошел после столкновения с автомобилем Volkswagen из службы такси. Как сообщили очевидцы, опубликовавшие видео в социальных сетях, самого Тимати в машине не было. По неподтвержденной информации, мог пострадать его охранник, который и был за рулем.

Певец, а также его охранники часто привлекают внимание общественности вызывающим поведением и нарушениями ПДД, которые они допускают, находясь за рулем дорогих иномарок.

Стоимость Mercedes-Benz Gelandewagen составляет не менее 140 000 евро.

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