Инцидент произошел после столкновения с автомобилем Volkswagen из службы такси. Как сообщили очевидцы, опубликовавшие видео в социальных сетях, самого Тимати в машине не было. По неподтвержденной информации, мог пострадать его охранник, который и был за рулем.

Певец, а также его охранники часто привлекают внимание общественности вызывающим поведением и нарушениями ПДД, которые они допускают, находясь за рулем дорогих иномарок.

Стоимость Mercedes-Benz Gelandewagen составляет не менее 140 000 евро.