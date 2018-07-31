Как сообщает ТАСС, среди участников прощания были поэт Владимир Вишневский, писатель Мария Арбатова, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, драматург Александр Гельман, журналисты Виктор Шендерович, Юрий Рост, музыкант Андрей Макаревич.

Актер Вениамин Смехов напомнил, что писателя окружали великие Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Петр Фоменко. "Они ушли и, наверное, они его позвали", - сказал Смехов.

Друзья Войновича подчеркнули, что писатель обладал блистательным чувством юмора, артиллерией смеха, которая могла снести любые препятствия. Главный редактор журнала "Сноб" Станислав Кучер заметил, что Войновича читает и любит молодежь, "потому что он вне времени и вне пространства". "Он оказался масштабнее своего дарования, таких людей единицы в этом мире", - добавил Кучер. Похороны Войновича состоятся на Троекуровском кладбище.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и других произведений. За роман "Монументальная пропаганда" он получил Государственную премию. Его песня "Четырнадцать минут до старта" стала неофициальным гимном советских космонавтов. В 1980 году за литературную деятельность Войновича выслали из СССР и лишили советского гражданства. В 1990-м ему вернули советский паспорт.

В прошлом Войнович также занимался правозащитной и диссидентской деятельностью и до последних дней выступал с заявлениями на актуальные политические темы. Так, в мае этого года литератор был среди тех, кто подписал заявление ассоциации "Свободное слово" с требованием передать осужденного в России Олега Сенцова властям Украины.