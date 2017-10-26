В Москве полиция пришла с обысками в театр Джигарханяна

Источник не уточняет, с чем именно связаны следственные действия, но ранее сообщалось, что актер два дня назад подал заявление о похищении у него общегражданского паспорта. При этом заявил, что паспорт украли в театре.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 325 УК РФ ("Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия"). Позже в пресс-службе ГУМВД подтвердили РИА "Новости", что оперативные мероприятия и следственные действия проходят именно по этому делу.

Сайт "Экономика сегодня", ссылаясь на неназванный источник, "близкий к руководству театра", связывает обыск со скандалом, произошедшим между Джигарханяном и его женой и бывшим директором театра Виталиной Цымбалюк-Романовской, и сообщает, что финансовой деятельностью театра заинтересовалась прокуратура и в ближайшее время возможны проверки, поскольку театр бюджетный и был учрежден департаментом культуры Москвы.

По словам источника, после увольнения Цымбалюк-Романовской резко сократились продажи билетов и начали падать доходы. Театр теряет спонсоров, которые выделяли деньги на спектакли, костюмы и декорации. В частности, после разразившегося скандала в СМИ сотрудничество с театром прекратил фонд Алины Кабаевой, который ранее собирался оплатить пошив новых костюмов для детского спектакля "Иван-да-Марья".

Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева сообщила ТАСС, что "произошел рейдерский захват уже полицией". "Те, кто в театре, заблокированы и не могут выйти на связь. Там идут обыски", - отметила она.

Корнеева рассказала РБК, что обыски проводятся в бухгалтерии, причем вместе с полицией в здании театра находится и сам Армен Джигарханян.

"Что это за люди, мы пока не можем уточнить, так как нет связи с театром. О том, проводятся ли обыски в других помещениях театра, пока неизвестно", - заявила она.

Отметим, что Наталья Корнеева, судя по ее предыдущим комментариям СМИ, в конфликте Джигарханяна с его женой Виталиной Цымбалюк-Романовской держит сторону последней: "Виталина за власть не боролась. Она "прикрыла" Армена Борисовича своим телом, чтобы закрыть его долги по театру", - говорила Корнеева. Это может объяснить ее сегодняшнюю фразу о "рейдерском захвате уже полицией", поскольку накануне о рейдерском захвате театра людьми, не имеющими отношения к театру, объявляли представители Цымбалюк, сообщая, будто Джигарханяна там держат чуть ли не в заложниках.

Издание "Российский диалог" приводит следующий отзыв Корнеевой о Джигарханяне и некоей "армянской группировке", захватившей театр: "Он манекен в их руках, он старый человек с глубоким склерозом, нездоровый".

В СМИ выплеснулся конфликт Джигарханяна с женой

Перед этим в СМИ с середины октября развивалась история, в которой до сих пор остается много неясного. Джигарханян обвинил свою третью жену и теперь уже бывшего директора театра Виталину Цымбалюк-Романовскую в попытке завести от него ребенка и обокрасть его. Этому был посвящен эфир программы Андрея Малахова 16 октября. 82-летний Джигарханян, в частности, обвинил свою 38-летнюю жену в том, что она переписала на себя все его имущество.

Актер заявил о намерении развестись с ней и в конце концов скрылся от Цымбалюк в больнице, куда попросил ее не пускать. В больнице накануне подтвердили, что актер действительно был госпитализирован из-за высокого сахара в крови.

Сестра актера приняла сторону его жены и объясняла прессе эти обвинения тем, что брат плохо себя чувствует из-за повышенного сахара и иногда сам не знает, что говорит. Сторону Цымбалюк-Романовской отстаивает также ее доверенное лицо Элина Мазур, которая накануне заявила о рейдерском захвате театра.

Позже она рассказала телеканалу РЕН ТВ, что театр и его бухгалтерию захватила некая группировка, члены которой ранее фигурировали в "очень крупных уголовных делах". "Деньги направлялись на благотворительность, в театр они на самом деле не заходили, а выводились", - сказала Мазур.

Она отметила, что в 2016 году в театре поменялся директорат, после чего внимательно отслеживалась документация. Ранее она связывала налаживание финансовой деятельности театра с заслугами Виталины Цымбалюк-Романовской, которая после высказанных Джигарханяном обвинений решила с ним развестись, потому что "устала от грязи, которой ее поливает Армен Борисович", и подала заявление в Следственный комитет о клевете.

Сам Джигарханян, по ее словам, находится в кабинете без телефона, и каждые два часа "какая-то женщина" делает ему уколы. Поведение актера Мазур назвала "достаточно странным". "Театр захвачен, бухгалтерия захвачена. Я бы никак это не назвала, кроме как рейдерским захватом. К Армену Борисовичу заходит какая-то женщина раз в два часа и колет ему что-то. Он ведет себя достаточно странно", - отметила она.

В самом театре опровергали информацию о захвате, подчеркивая, что он работает в обычном режиме и продолжает давать спектакли. В частности, заведующий труппой театра Вячеслав Дьяченко рассказал сайту телеканала "Звезда", что днем в театре проходила обычная рабочая встреча с Арменом Джигарханяном, и все работали, как обычно.

"Театр работает в штатном режиме, с Арменом Борисовичем была рабочая встреча, сейчас идет спектакль "Сиротливый запад". Никаких людей с автоматом я не видел, и если бы видел, уже бы наверное все про это знали. Никаких обысков, ничего не было, все пишут какой-то бред", - сказал Дьяченко.