Пресненский районный суд столицы приговорил модель Киру Майер к одному году и шести месяцам колонии-поселения за применение насилия к стражу порядка, сообщает АГН "Москва". Решение огласила судья Катерина Кириченко.
Кира Майер
© Stop kadras

Согласно обвинительному заключению, Майер оскорбляла сотрудника полиции и нанесла ему не менее 10 ударов по руке, чем причинила неопасные для здоровья телесные повреждения.

Кира Майер в ходе судебного заседания заявила, что раскаивается. "Я полностью согласна с предъявленным мне обвинением, я раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшему", - сказала она.

Отвечая на вопрос прокурора, подсудимая рассказала, что испытывает проблемы с эмоциональным состоянием. "С детства у меня были неврозы. Когда я сильно волнуюсь, я становлюсь взвинченной, но стараюсь себя контролировать", - пояснила Майер.

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Прокурор просил учесть смягчающие обстоятельства, но отметил, что преступление совершено против сотрудников полиции. "Прошу признать Киру Майер виновной и назначить наказание в виде двух лет и двух месяцев колонии-поселения", - заявил прокурор.

Адвокат просил суд учесть раскаяние и признание вины. "За время нахождения в СИЗО человек полностью раскаялся, все осознал и пересмотрел взгляды на жизнь. В связи с этим прошу избрать наказание не связанное с лишением свободы", - сказал защитник.

Потерпевший по делу сотрудник полиции присутствовал на заседании, но не стал делать каких-либо заявлений. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее сообщалось, что 24 мая экипаж ДПС ГИБДД остановил в центре Москвы Mercedes под управлением 24-летней уроженки Сарапула (Удмуртия) Киры Майер, лишенной водительских прав. "Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения", - рассказали в СК РФ.

По данным телеграм-канала Mash, модель также предлагала гаишникам переспать с ней (соло или дуэтом, на выбор).

Девушку-автолюбительницу задержали и доставили в полицейский участок, где Кира попыталась вскрыть себе вены кулончиком. Полицейские предотвратили попытку самоубийства и передали модель сотрудникам психиатрической бригады. Майер также назначили пять суток административного ареста.

По данным прессы, Майер лишилась водительских прав в ноябре 2017 года за оставление места ДТП. Причем в аварию автомобилистка попала, когда участвовала в гонках в пьяном виде.

Кира Майер - популярная модель, которая выкладывала на своей страничке в соцсети Instagram селфи, преимущественно в полуобнаженном виде и в откровенных позах. На аккаунт девушки было подписано 145 тысяч человек. К настоящему времени страничка Майер удалена.

В прошлом году "модель с низкой социальной ответственностью" Киру Майер видели в Дубае вместе с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Артист, как сообщалось, делал "звезде Instagram" массаж, писал Life.

NEWSru.com
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