В Москве госпитализировали Инну Чурикову после падения со сцены во время спектакля

Актрису Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после того, как она упала во время спектакля в московском театра "Русская песня". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера, в котором работает актриса.
© RIA/Scanpix

"Она играла в спектакле, и почти в самом его конце при темной сцене упала, и сейчас врачи, на эту минуту считают, что у нее ушибы", — сказал Варшавер, пишет портал телеканала "Дождь".

РИА Новости пишет, что актриса упала со сцены в конце второго акта. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.

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