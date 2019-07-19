В Москве госпитализировали Инну Чурикову после падения со сцены во время спектакля

"Она играла в спектакле, и почти в самом его конце при темной сцене упала, и сейчас врачи, на эту минуту считают, что у нее ушибы", — сказал Варшавер, пишет портал телеканала "Дождь".

РИА Новости пишет, что актриса упала со сцены в конце второго акта. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.