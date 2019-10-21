В Москве госпитализировали актрису "Иронии судьбы" Валентину Талызину

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина была экстренно доставлена в одну из московских больниц. Актриса перенесла микроинсульт.
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По информации РЕН ТВ, 84-летняя Талызина находится в состоянии средней степени тяжести. Ее жизнь, к счастью, находится вне опасности. В ближайшее время ее должны перевести в реабилитационный центр.

Валентина Талызина снялась в нескольких десятках советских и российских фильмах. Отечественному зрителю она знакома прежде всего по ролям в таких знаковых картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Афоня" и "Старики-разбойники".

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Кроме того, Талызина озвучила некоторых героев советских мультфильмов. Ее голосом, например, говорит мама Дяди Федороа в "Трое из Простоквашино".

За успехи в кинематографе Талызина была отмечена несколькими государственными наградами и званиями. Она получила звания Заслуженной и народной артистки РСФСР, кинопремию "Золотой орел", а также орден "За заслуги перед отечеством IV степени".

MK.ru

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