В Москве госпитализировали актрису "Иронии судьбы" Валентину Талызину

По информации РЕН ТВ, 84-летняя Талызина находится в состоянии средней степени тяжести. Ее жизнь, к счастью, находится вне опасности. В ближайшее время ее должны перевести в реабилитационный центр.
Валентина Талызина снялась в нескольких десятках советских и российских фильмах. Отечественному зрителю она знакома прежде всего по ролям в таких знаковых картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Афоня" и "Старики-разбойники".
Кроме того, Талызина озвучила некоторых героев советских мультфильмов. Ее голосом, например, говорит мама Дяди Федороа в "Трое из Простоквашино".
За успехи в кинематографе Талызина была отмечена несколькими государственными наградами и званиями. Она получила звания Заслуженной и народной артистки РСФСР, кинопремию "Золотой орел", а также орден "За заслуги перед отечеством IV степени".
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