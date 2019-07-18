В Массачусетсе закрыли уголовное дело против актера Кевина Спейси

В прокуратуре сообщили, что решение о закрытии дела и снятии обвинений в отношении обладателя премии "Оскар" было принято после того, как потерпевший воспользовался конституционным правом, отказавшись от дачи показаний против самого себя.
Адвокаты Спейси обвинили якобы пострадавшего молодого человека в том, что тот уничтожил улики, которые могли послужить доказательством виновности Спейси. Защитники актера утверждали, что истец уничтожил некоторые текстовые сообщения, хранившиеся в его телефоне.
Во время слушаний автор иска против Спейси воспользовался Пятой поправкой к Конституции США, которая позволяет не давать показания против самого себя. Молодой человек, имя которого не раскрывается, утверждал, что он потерял телефон, и по этой причине не мог предоставить его в распоряжение следствия.
Сам Спейси изначально отказывался признать себя виновным. Его адвокаты называли обвинения "явно ложными". Митчелл Гарабедян, представлявший интересы потерпевшего, заявил, что его клиент "проявил огромное мужество в сложных обстоятельствах".
Обвинения против Спейси были выдвинуты после того, как актер Энтони Рэпп обвинил звезду сериала "Карточный домик" в том, что в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, Кевин Спейси якобы пытался его соблазнить. Последующие разоблачения привели к тому, что Спейси вывели из актерского состава "Карточного домика", в котором он исполнял главную роль. Кроме того, из фильма "Все деньги мира" были вырезаны все сцены с участием актера.
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