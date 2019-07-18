В Массачусетсе закрыли уголовное дело против актера Кевина Спейси

Прокуратура Массачусетса в среду сообщила о закрытии уголовного дела против актера Кевина Спейси. Исполнителя главной роли в популярном телесериале "Карточный домик" обвиняли в сексуальных домогательствах к 18-летнему молодому человеку – это, по версии обвинения, произошло в 2016 году в баре города Нантакет, штат Массачусетс. Дело закрыли после того, как предполагаемый потерпевший отказался дать показания.
Kevino Spacey bylos nagrinėjimas
© Reuters / Scanpix

В прокуратуре сообщили, что решение о закрытии дела и снятии обвинений в отношении обладателя премии "Оскар" было принято после того, как потерпевший воспользовался конституционным правом, отказавшись от дачи показаний против самого себя.

Адвокаты Спейси обвинили якобы пострадавшего молодого человека в том, что тот уничтожил улики, которые могли послужить доказательством виновности Спейси. Защитники актера утверждали, что истец уничтожил некоторые текстовые сообщения, хранившиеся в его телефоне.

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Во время слушаний автор иска против Спейси воспользовался Пятой поправкой к Конституции США, которая позволяет не давать показания против самого себя. Молодой человек, имя которого не раскрывается, утверждал, что он потерял телефон, и по этой причине не мог предоставить его в распоряжение следствия.

Сам Спейси изначально отказывался признать себя виновным. Его адвокаты называли обвинения "явно ложными". Митчелл Гарабедян, представлявший интересы потерпевшего, заявил, что его клиент "проявил огромное мужество в сложных обстоятельствах".

Обвинения против Спейси были выдвинуты после того, как актер Энтони Рэпп обвинил звезду сериала "Карточный домик" в том, что в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, Кевин Спейси якобы пытался его соблазнить. Последующие разоблачения привели к тому, что Спейси вывели из актерского состава "Карточного домика", в котором он исполнял главную роль. Кроме того, из фильма "Все деньги мира" были вырезаны все сцены с участием актера.

"Голос Америки"
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