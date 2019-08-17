В последние годы Фонда лечился от рака легких. Причиной смерти стала остановка дыхания. В сообщении семьи говорится, что Фонда скончался утром в пятницу.
Питер Фонда родился в Нью-Йорке в 1940 году. Он дважды становился лауреатом премии "Золотой Глобус" и дважды номинировался на "Оскар". Всемирную известность он получил благодаря роли байкера по кличке "Капитан Америка" в фильме Денниса Хоппера "Беспечный ездок", снятом в 1969 году. Фонда выступил продюсером этого фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.
В Лос-Анджелесе скончался "беспечный ездок" - актер Питер Фонда
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