В Лос-Анджелесе скончался "беспечный ездок" - актер Питер Фонда

В Лос-Анджелесе на 80-м году жизни скончался голливудский актер Питер Фонда – сын Генри Фонды и младший брат актрисы Джейн Фонды. Информацию о смерти актера подтвердили родственники покойного.
Peteris Fonda (kairėje)
© Vida Press

В последние годы Фонда лечился от рака легких. Причиной смерти стала остановка дыхания. В сообщении семьи говорится, что Фонда скончался утром в пятницу.

Питер Фонда родился в Нью-Йорке в 1940 году. Он дважды становился лауреатом премии "Золотой Глобус" и дважды номинировался на "Оскар". Всемирную известность он получил благодаря роли байкера по кличке "Капитан Америка" в фильме Денниса Хоппера "Беспечный ездок", снятом в 1969 году. Фонда выступил продюсером этого фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.

"Голос Америки"
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