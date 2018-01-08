В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе прошла 75-ая церемония награждения кинопремией "Золотой глобус". В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победителем стала картина "На пределе" немецкого режиссера Фатиха Акина, оставив без награды "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева, пишет портал телеканала "Дождь".
Auksiniai gaubliai 2018: ceremonija
© Scanpix

В категории "Лучший драматический фильм" лауреатом стал фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. Он же получил награду за лучший сценарий.

Гари Олдман завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер драматического фильма" за роль в картине "Темные времена". В число номинантов также входили Том Хэнкс ("Секретное досье"), Дэниэл Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

В номинации "Лучшая актриса драматического фильма" награду получила Фрэнсис Макдорманд за роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". На награду также претендовали Джессика Честейн ("Большая игра"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Мэрил Стрип ("Секретное досье") и Мишель Уильямс ("Все деньги мира").

В номинации "Лучший режиссер" "Золотой глобус" получил Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды". Кроме того, за музыку к этому фильму награду завоевал французский композитор Александр Деспла.

Награду за "Лучшую женскую роль в комедии/мюзикле" получила Сирша Ронан за роль в "Леди Бёрд". Этот фильм также завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл"

Лучшим мини-сериалом признали "Большую маленькую ложь". Сериал также отметили за актерские работы: премию за лучшую женскую роль в мини-сериале получила Николь Кидман, лучшим актером второго плана стал Александр Скарсгард. В номинации "Лучший драматический сериал" "Золотой глобус" получил "Рассказ служанки", обойдя "Игру престолов".

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