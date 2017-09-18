В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Эмми"

«Рассказ служанки» признан лучшим драматическим сериалом года. Он основан на книге Маргарет Этвуд, опубликованной в 1985 году. Актриса Элизабет Мосс, сыгравшая в сериале главную героиню, получила «Эмми» как лучшая в в этом жанре.
За лучшую мужскую роль в драматическом сериале награду получил Браун Стерлинг. «Эмми» ему присудили за работу в сериале «Это мы».
Лучшим комедийным сериалом жюри «Эмми» сочло сериал HBO «Вице-президент», а лучшим телевизионныи фильмом — «Сан-Джуниперо» из сериала «Черное зеркало».
Лучшим актером в комедийном сериале был признан Дональд Гловер («Атланта»), а актрисой — Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент).
Статуэтку за лучший мини-сериал получила работа «Большая маленькая ложь», а сыгравшую в нем Николь Кидман наградили как лучшую актрису в этом жанре.
Лучшим комедийным актером второго плана признали Алека Болдуина. Премией его наградили за пародию на президента США Дональда Трампа в сатирическом шоу Saturday Night Live.
Ведущий церемонии, комик Стивен Колберт заявил в ходе церемонии, что Трамп стал «главной телезвездой прошлого сезона».
Церемония награждения прошла в театре Microsoft в Лос-Анджелесе.
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