Перед показом зрители по всей Латвии смогут увидеть прямую трансляцию рижской премьеры, на которой будут присутствовать создатели ленты и актеры.
Фильм основан на легенде о молодом вожде земгалов Намейсе, который должен был защищать свой народ и землю от крестоносцев. Продюсер ленты - Андрей Экис, режиссер - Айгар Грауба, авторы сценария - Айгар Грауба и британец Макс Киннинг.
Главную роль исполнил 23-летний шведский актер Эдвин Эндре, известный по популярному сериалу "Викинги". Также в фильме заняты литовская актриса Айсте Диржюте, британцы Джеймс Блур и Кристофер Дэйн и латвийские актеры Андрис Кейшс, Артур Скрастиньш, Дайнис Грубе и другие. Бюджет ленты - 3 миллиона евро.
Билеты на премьеру уже можно приобрести в кинотеатрах и в Интернете.
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