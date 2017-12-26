Гордость латвийского кинематографа, фильм "Кольцо Намейса" выйдет в прокат одновременно во всех кинотеатрах страны. Премьера состоится 17 января.
© DELFI.lv

Перед показом зрители по всей Латвии смогут увидеть прямую трансляцию рижской премьеры, на которой будут присутствовать создатели ленты и актеры.

Фильм основан на легенде о молодом вожде земгалов Намейсе, который должен был защищать свой народ и землю от крестоносцев. Продюсер ленты - Андрей Экис, режиссер - Айгар Грауба, авторы сценария - Айгар Грауба и британец Макс Киннинг.

Главную роль исполнил 23-летний шведский актер Эдвин Эндре, известный по популярному сериалу "Викинги". Также в фильме заняты литовская актриса Айсте Диржюте, британцы Джеймс Блур и Кристофер Дэйн и латвийские актеры Андрис Кейшс, Артур Скрастиньш, Дайнис Грубе и другие. Бюджет ленты - 3 миллиона евро.

Билеты на премьеру уже можно приобрести в кинотеатрах и в Интернете.

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