В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Пугачевой

Звезда позирует камере вместе с родными. Судя по всему, фото было сделано во время праздничного застолья.
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На фанатской странице Примадонны в Instagram появилось редкое архивное фото. В кадре рядом с Аллой Пугачевой запечатлены: муж Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, зять Михаил Земцов и внуки — Дени Байсаров и Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой.

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Судя по всему, знаменитое семейство отмечало какой-то праздник. Все присутствующие на фото улыбаются.

“И это заслуга Аллы. Она не только большая артистка, но и мудрая женщина, Человечище. Большинство ее коллег все рушат в своей личной жизни, а она смогла создать большую семью, счастливых людей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.”, “Видимо, очень редкое фото, совместить таких нарасхват личностей в одном кадре🔥”, “Красивая,любящая друг друга семья”, — отреагировали на фото поклонники Аллы Пугачевой.

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Семья❤️ #аллапугачева #максимгалкин #кристинаорбакайте #никитапресняков #денибайсаров
Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily) 12 Июл 2019 в 1:37 PDT
Дни.ру
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