Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что организаторы национального отбора на "Евровидение" предложили выступить на конкурсе группе Kazka. Об этом сообщает РИА "Новости".
© DELFI / Kiril Čachovskij

По ее словам, в настоящее время представители группы не ответили на предложение НОТУ.

Она также добавила, что в случае отказа Kazka будет обсуждаться целесообразность ведения переговоров с другими участниками финала.

Ранее Кольцова заявила, что Украина может полностью отказаться от участия в "Евровидении".

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Я не бита на политической арене". Maruv не будет представлять Украину на "Евровидении" (12)

Национальная общественная телерадиокомпания Украины...

Королева взорвалась из-за скандала на "Евровидении" (4)

Известная певица была крайне возмущена новостью о...

Знаменитости

Ирина Шейк, следи за мужем: неужели между Леди Гагой и Брэдли Купером не просто дружба?

Это было одно из самых искренних выступлений на...

Жуткая новость из России возмутила Ди Каприо (4)

Известный голливудский актер не смог остаться...

Бывшая жена впервые высказалась о Богомолове и Собчак

Актриса Дарья Мороз дала первый официальный...

В Киеве нашли замену отказавшейся от "Евровидения" Maruv Группа Kazka отказалась от участия в конкурсе (6)

Член правления Национальной общественной...

Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Продюсеры спектакля "День сюрпризов" решили найти...

TOP новостей

Министр: удалось остановить рост цен в Литве (8)

Министерство сельского хозяйства Литвы представило...

Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank (15)

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ...

Конец самоуправству: будет установлена конкретная сумма за взыскание небольших долгов (1)

Правительство Литвы 27 февраля предложило установить...

Прогноз Карбаускиса: если победит Шимоните, ждут еще одни выборы (1)

"Молчание для кандидата намного хуже, чем высказывания",...

Правительство Литвы решило судиться во втором деле о тюрьме ЦРУ (1)

Правительство Литвы в среду приняло решение судиться...