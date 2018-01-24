В Ирландии похоронили вокалистку The Cranberries

Проститься с певицей пришли «сотни человек», включая президента Ирландии Майкла Хиггинса. Церемония отпевания прошла в церкви святого Эльве, в хоре которой когда-то пела О’Риордан​. Распорядителем церемонии был Кэнон Лиам Макнамара, близкий друг вокалистки.

Певица умерла 15 января в возрасте 46 лет в Лондоне. Она приехала в Великобританию, чтобы записать новый альбом. Полиция отказалась считать смерть вокалистки подозрительной. Причина смерти О’Риордан до сих пор неизвестна.

Долорес О’Риордан стала выступать с группой The Cranberries в 1990 году. Вместе с ней группа записала пять альбомов, включая такие хиты, как Zombie и Linger.