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В сториз Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение. Отметим, что в сториз артистки сообщения не появлялись очень давно, а непосредственно на странице ее аккаунта последнее сообщение датируется 13 апреля.
Anastasija Zavorotniuk su vyru Piotru Chernyshevu
Anastasija Zavorotniuk su vyru Piotru Chernyshevu
© Sputnik / Scanpix

В сториз опубликовано совместное фото Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева, также дана ссылка на страницы «Поддержка Анастасии Заворотнюк», которую, насколько известно, ведут родственники актрисы, среди них дочь Анна. Сегодня Заворотнюк и Чернышева особый день – пара отмечает 12-ю годовщину свадьбы. «Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно», - отмечается в сообщении страницы «Поддержка Анастасии Заворотнюк».

Напомним, что про состояние Заворотнюк мало чего достоверного известно еще с момента ее госпитализации в 2019 году. Поговаривали, что она даже тайно лечилась США. Тем временем родственники актрисы продолжают появляться на публике – дочь Анна и сын Майкл периодически постят записи в сети.

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