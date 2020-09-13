В сториз опубликовано совместное фото Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева, также дана ссылка на страницы «Поддержка Анастасии Заворотнюк», которую, насколько известно, ведут родственники актрисы, среди них дочь Анна. Сегодня Заворотнюк и Чернышева особый день – пара отмечает 12-ю годовщину свадьбы. «Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно», - отмечается в сообщении страницы «Поддержка Анастасии Заворотнюк».
Напомним, что про состояние Заворотнюк мало чего достоверного известно еще с момента ее госпитализации в 2019 году. Поговаривали, что она даже тайно лечилась США. Тем временем родственники актрисы продолжают появляться на публике – дочь Анна и сын Майкл периодически постят записи в сети.
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