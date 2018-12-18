"Говорят, проституция - древнейшая профессия в мире. Во многих странах мира она незаконна. В Германии проституция разрешена, однако вокруг этой темы ведутся споры. Дискуссию о сексе за деньги подогревает и появление в Европе борделей с куклами", - пишет журналист Huffington Post Deutschland Моритц Дитхельм.
Sekso robotai
© Reuters/Scanpix

"В Dollhaus, первом в Германии борделе с куклами, расположенном в городе Шпайер, клиенты могут заняться сексом с так называемыми Real Dolls, куклами, которые выглядят особенно реалистично", - повествует журналист.

Секс с куклами - настоящий хит. "У нас много заказов", - говорит 32-летний учредитель борделя Рафаэль Абельманн. По его словам, бронируют кукол мужчины всех возрастов, заказы поступают также и от пар.

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"Полчаса с одной из силиконовых кукол стоит 60 евро. Силикон делает секс-игрушку более реалистичной в сравнении с обычными надувными куклами. По словам Абельманна, приобрести качественную секс-куклу можно по цене от 2000 евро", - передает издание.

Бордель предлагает большое количество разнообразных секс-практик с куклами. "У многих мужчин есть фантазии, которые они не могут реализовать со своими партнершами", - отмечает Абельманн. После каждого использования кукол основательно чистят, дезинфицируют и обновляют им макияж.

Похожий бордель есть и в Париже, пишет Дитхельм. Как говорит владелец заведения, клиенту не нужно беспокоиться об удовольствии или боли своей силиконовой партнерши. "Именно поэтому секс-бордели с некоторого времени не дают покоя феминисткам. Они опасаются, что секс с куклами развивает в мужчинах привычку к обращению с женщинами как с вещами и способствует появлению у них фантазий об изнасиловании", - говорится в статье.

"Некоторые секс-куклы могут проявлять эмоции вроде страха или грусти или же вовсе имеют настройки, симулирующие изнасилование, - пишет издание. - Эксперты уже давно требуют "человеческих прав" для "умных" секс-кукол. Так, преподавательница юриспруденции в Вестминстерском университете в Лондоне Виктория Брукс требует, чтобы и роботы выражали свое согласие на секс во избежание сексуального насилия над ними".

"Чем реалистичнее становятся куклы и чем большую популярность приобретает этот тренд, тем более необходимой становится дискуссия о соответствующих правовых и этических вопросах", - цитирует Дитхельм в заключение информацию с портала The Robot Report.

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