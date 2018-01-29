Как утверждается в материале издания, больше всех в социальной сети возмущались миллениалы, которые только познакомились с "Бондианой" и оказались недовольны обилием в ней сексизма, расизма и гомофобии.
В первую очередь досталось исполнявшим роль Бонда актерам. В частности, пользователи назвали британского актера Шона Коннери "чертовски агрессивным насильником", покойного Роджера Мура — сексистом, а фильм "Человек с золотым пистолетом" с его участием мгновенно окрестили расистским.
Только Пирс Броснан и Дэниел Крейг избежали жесткой критики со стороны миллениалов. Хотя нашлись и те, кто, вслед за героиней Джуди Денч, назвал Броснана "полным сексизма и женоненавистничества динозавром и пережитком холодной войны".
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