Как утверждается в материале издания, больше всех в социальной сети возмущались миллениалы, которые только познакомились с "Бондианой" и оказались недовольны обилием в ней сексизма, расизма и гомофобии.

В первую очередь досталось исполнявшим роль Бонда актерам. В частности, пользователи назвали британского актера Шона Коннери "чертовски агрессивным насильником", покойного Роджера Мура — сексистом, а фильм "Человек с золотым пистолетом" с его участием мгновенно окрестили расистским.

Только Пирс Броснан и Дэниел Крейг избежали жесткой критики со стороны миллениалов. Хотя нашлись и те, кто, вслед за героиней Джуди Денч, назвал Броснана "полным сексизма и женоненавистничества динозавром и пережитком холодной войны".