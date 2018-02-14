"По данным следствия, с 6-го по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре. Установлено, что в указанном центре Марьянову вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. Данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту. Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, актеру продолжительное время не вызывали скорую, чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи", - говорится в сообщении.

При этом параллельно ведется расследование по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, о скоропостижной кончине 48-летнего актера стало известно 15 октября. Марьянов вместе с друзьями ехал в автомобиле из Подмосковья, когда ему стало плохо. Скорая помощь доставила его в больницу города Лобня, но спасти жизнь артиста не удалось. Диспетчер скорой помощи, которая приняла вызов, а затем, услышав, что друзья намерены доставить Марьянова в больницу сами, отменила отправку бригады, уволилась по собственному желанию.

Незадолго до смерти Дмитрий Марьянов лечился от алкоголизма в частной клинике, которую выбрала для него жена. Источники в правоохранительных органах сообщали, что причиной смерти актера стали тромбофлебит, тромбоэмболия нижней полой вены, последовавший за этим разрыв стенки подвздошной вены и обильная кровопотеря. Также утверждалось, что в крови актера обнаружили галоперидол и феназепам.

Следственный комитет озвучивал две основные версии причин гибели актера: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание услуг реабилитационным центром "Феникс", не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Известность Дмитрий Марьянов получил после роли в своем первом фильме "Выше радуги", вышедшем на экраны в 1986 году. Снимался в фильмах "День радио" (2008), "Небесный суд" Алены Званцовой (2011), где сыграл "тело" для возвращения в мир живых, "Игра в правду" Виктора Шамирова, детективном сериале "Личная жизнь следователя Савельева" (2012).

С 1994 года он входил в состав труппы театра "Ленком", участвовал в спектаклях "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Юнона и Авось" и других. В последние годы он снимался в фильмах и сериалах, а также играл диджея Диму в спектаклях театра "Квартет И" "День выборов" и "День радио".