В Букингемском дворце ожидают рождения седьмого правнука королевы Англии

Елизавету II и членов королевской семьи очень обрадовала эта новость, заявили в Букингемском дворце. У пары уже есть один ребенок - трехлетняя дочь Мия. Еще одна беременность Зары Тиндалл весной 2017 года закончилась неудачно.
Седьмой правнук королевы должен родиться летом. Он будет 19-м в очередности наследования престола - следом за третьим ребенком принца Уильяма и герцогини Кембриджской.
Появления на свет нового члена королевской семьи ожидают в апреле. 36-летняя Зара - дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Она профессионально занимается конным спортом. На Олимпийских играх 2012 года Зара получила серебряную медаль в составе национальной сборной.
В 2011 году Зара вышла замуж за бывшего капитана сборной Англии по регби Майкла Тиндалла. 35-летний Майкл Тиндалл, выигравший в 2003 году чемпионат мира по регби в составе английской сборной, не имеет королевских титулов и, в отличие от некоторых других членов королевской семьи, к нему не обращаются "ваше высочество".
В своей рождественской речи королева сказала, что с нетерпением ожидает появления новых членов семьи в наступающем году. Помимо рождения детей, королевскую семью в ближайшем будущем ждет еще одно крупное событие: на май намечена свадьба принца Гарри и Меган Маркл.
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