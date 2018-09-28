В Великобритании в сувенирных магазинах Букингемского дворца начали продавать копию помолвочного кольца герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, кольца с тремя прозрачными кристаллами продаются за $39.
Как отмечается, ювелирное изделие было сделано "под вдохновением" от помолвочного кольца Меган Маркл.
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В Британии начали продавать копию помолвочного кольца Меган Маркл (1)
В Великобритании в сувенирных магазинах Букингемского...
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