В Великобритании в сувенирных магазинах Букингемского дворца начали продавать копию помолвочного кольца герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает РИА "Новости".
Meghan Markle
© Vida Press

По данным агентства, кольца с тремя прозрачными кристаллами продаются за $39.

Как отмечается, ювелирное изделие было сделано "под вдохновением" от помолвочного кольца Меган Маркл.

Gazeta.ru
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