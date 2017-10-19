В 45 лет умерла актриса Марьяна Цареградская из "Тайн дворцовых переворотов"

На 46‐м году ушла из жизни Марьяна Цареградская. Актриса работала в театре "Ленком", была задействована в спектакле "Жестокие игры". В 2000-х годах она снялась в роли Екатерины Долгорукой в историческом сериале Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов".
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Позже Цареградская долго жила за границей — в США, где рекламировала эксклюзивные драгоценности.

О смерти актрисы сообщила российская писательница и общественный деятель Марина Юденич. Она уточнила, что хоронить актрису будут в Москве.

Точные причины смерти молодой женщины пока неизвестны, но по некоторым данным у нее было онкологическое заболевание, сообщает телеканал "360".

Марьяна Цареградская родилась в 1972 году в Киеве. В детстве профессионально занималась балетом. После окончания школы ехала в Москву и в 1992 году поступила в ГИТИС. В 1995-м перевелась во ВГИК, где обучалась на курсе Михаила Глузского. После окончания учебы работала в московском театре "Ленком".

В 1994 году Цареградская дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме Андрея И "Научная секция пилотов". Ее последняя роль – жена президента в сериале "Трое сверху".

В последние годы Марьяна Цареградская с мужем и двумя детьми жила в США.

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