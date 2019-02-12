Несколько дней назад состоялся ее концерт в Москве, который артистка не стала отменять, несмотря на тяжелое самочувствие. "Я не жалуюсь, но так произошло, что я очень сильно заболела, — рассказала Бузова в Instagram. — Не хочу даже говорить, как я себя чувствовала весь день, не было сил даже встать с кровати, но я понимала, что не могу не выйти к вам, зная, как все ждали мое выступление. А как я ждала встречи с вами и готовилась. Собрала всю волю в кулак и смогла дать концерт. Еще раз хочу сказать, что сцена и вы — мое лекарство. Спасибо огромное за поддержку".

Позже певица написала в микроблоге, что ее состояние все еще оставляет желать лучшего. "Вот уже три дня я дома, у меня постельный режим. С утра до вечера нахожусь под наблюдением врачей, у меня постоянные процедуры и прием лекарств. Врачи строго-настрого запретили мне выходить из дома. Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Но сейчас уже не до шуток, все очень серьезно. Мой организм сейчас очень слабый, дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное поднять иммунитет. Но я сильная, и справлюсь со всем", — написала Ольга.