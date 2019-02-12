Несколько дней назад состоялся ее концерт в Москве, который артистка не стала отменять, несмотря на тяжелое самочувствие. "Я не жалуюсь, но так произошло, что я очень сильно заболела, — рассказала Бузова в Instagram. — Не хочу даже говорить, как я себя чувствовала весь день, не было сил даже встать с кровати, но я понимала, что не могу не выйти к вам, зная, как все ждали мое выступление. А как я ждала встречи с вами и готовилась. Собрала всю волю в кулак и смогла дать концерт. Еще раз хочу сказать, что сцена и вы — мое лекарство. Спасибо огромное за поддержку".
Позже певица написала в микроблоге, что ее состояние все еще оставляет желать лучшего. "Вот уже три дня я дома, у меня постельный режим. С утра до вечера нахожусь под наблюдением врачей, у меня постоянные процедуры и прием лекарств. Врачи строго-настрого запретили мне выходить из дома. Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Но сейчас уже не до шуток, все очень серьезно. Мой организм сейчас очень слабый, дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное поднять иммунитет. Но я сильная, и справлюсь со всем", — написала Ольга.
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Доброго вечера, мои хорошие 🐰 Вот уже три дня я дома, у меня постельный и голосовой режим ( говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и приём лекарств 😔🤒🤧 Врачи строго настрого запретили мне выходить из дома ... и никаких «но» ! Они уже знают, что я могу сбежать на работу 🙄🤫 Но сейчас уже не до шуток, всё очень серьёзно, мой организм сейчас очень слабый...дал сбой в самый неподходящий момент 😿😿😿 Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное ещё поднять иммунитет 🙏🏻 Я сильная, и я справлюсь со всем 💪🏻😊 Спасибо всем моим друзьям и близким, что Вы так заботитесь обо мне, спасибо за Ваше внимание, у меня дома просто фруктово-ягодный рай 🍓🍒🍍🍏🥝 и ещё цветочки 💐🌹🌷 Ааааа и мишка новенький🙃🐻 Люблю Вас❤😘 Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное - это здоровье! Берегите себя! 🙏🏻 Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем всё! ☝🏻Надеюсь завтра мне станет уже лучше, и я смогу хотя бы провести одно шоу 🎥 Не вешаем нос👃Согласитесь, я даже болею красиво 👸🏻 👸🏼 Каждый день-новые пижамки и мои незаменимые ушки Понки 🐹 Ну расскажите мне, кто чем занят ? Какие новости ? 😊🙃
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