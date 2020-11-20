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Андрей Разин, продюсер группы "Ласковый май", отнял у певца Юрия Шатунова его главный хит "Белые розы".
Увяли розы. Разин отнял у Шатунова главный хит "Ласкового мая"
© RIA/Scanpix

"Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май", — написал Разин в Instagram. Законным правообладателем песен группы стал бизнесмен Руслан Филатов.

"Объявленная Юрой в средствах массовой информации победа над Андреем Разиным и Русланом Филатовым отменяется", — отметил продюсер. Разин заявил, что также подал жалобу в Квалификационную коллегию судей города Москвы на судью арбитражного суда, которая вынесла решение, "нарушающее все нормы материального права".

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3 июля Юрий Шатунов получил право исполнять песни "Ласкового мая". Суд признал незаконным договор, в соответствии с которым компания "Честная музыка" запретила ему выступать с композициями группы. Разин заявил, что суд не известил его о привлечении к процессу, а судья, которая вынесла решение, "не видела в глаза" ни его, ни правообладателя.

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