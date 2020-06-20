Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, признан вменяемым. "Экспертиза подтвердила дееспособность и полную вменяемость Ефремова", - сообщил "Интерфаксу" в субботу, 20 июня, источник в медицинских кругах.
По этим данным, психиатр указал на употребление Ефремовым алкоголя и наркотиков. При этом он не увидел необходимости в более глубоком стационарном обследовании актера. Информацию о признании Ефремова вменяемым подтверждает и РИА "Новости".
Между тем адвокаты актера сообщили, что прекращают попытки договориться о компенсации с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, передает ТАСС. По словам адвоката Эльмана Пашаева, он встречался с братом Захарова. После встречи представитель потерпевших сообщил, что те не готовы брать деньги, поэтому вопрос будет решаться в суде, указал далее Пашаев.
Авария с участием Михаила Ефремова
Вечером 8 июня актер стал виновником аварии на Смоленской площади. На своем джипе Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Следующим утром водитель "Лады" Сергей Захаров скончался в больнице от множественных травм и обильной потери крови. 57-летний Захаров работал курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.
По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя и следов наркотиков в крови Ефремова, он помещен под домашний арест. Изначально было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, позже статью переквалифицировали на более тяжелую (деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Следствие также возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков Ефремову неустановленными лицами.
Спустя четыре дня после трагедии Ефремов впервые обратился к родственникам Захарова и попросил у них прощения. В видеозаписи на YouTube-канале "Гражданин поэт" актер назвал свое предложение оказать материальную помощь "не попыткой откупиться, а попыткой искупить" и заявил, что "непростительно садиться по пьянке за руль". Семья погибшего заявила, что не принимает извинений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Этот летний сезон стал тормозом для работников курортов: мечта заработать на машину уплыла (47)
"Я вообще не знал, буду ли работать этим летом. План...
"Вильнюс - плавный город". Ремигиюс Шимашюс о программе "четыре на три", карантине, Доме Москвы и о других волнующих вопросах (25)
Пандемия стала серьезным вызовом для крупных городов....
Все устали от карантина? Google рассказал, где во время пандемии находились жители Литвы и других стран (12)
Режим карантина действовал в Литве три месяца, на этот...
В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь" (277)
В пятницу на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе прошла...
В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса (4)
Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве...