Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, признан вменяемым. "Экспертиза подтвердила дееспособность и полную вменяемость Ефремова", - сообщил "Интерфаксу" в субботу, 20 июня, источник в медицинских кругах.

По этим данным, психиатр указал на употребление Ефремовым алкоголя и наркотиков. При этом он не увидел необходимости в более глубоком стационарном обследовании актера. Информацию о признании Ефремова вменяемым подтверждает и РИА "Новости".

Между тем адвокаты актера сообщили, что прекращают попытки договориться о компенсации с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, передает ТАСС. По словам адвоката Эльмана Пашаева, он встречался с братом Захарова. После встречи представитель потерпевших сообщил, что те не готовы брать деньги, поэтому вопрос будет решаться в суде, указал далее Пашаев.

Авария с участием Михаила Ефремова

Вечером 8 июня актер стал виновником аварии на Смоленской площади. На своем джипе Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Следующим утром водитель "Лады" Сергей Захаров скончался в больнице от множественных травм и обильной потери крови. 57-летний Захаров работал курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя и следов наркотиков в крови Ефремова, он помещен под домашний арест. Изначально было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, позже статью переквалифицировали на более тяжелую (деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Следствие также возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков Ефремову неустановленными лицами.

Спустя четыре дня после трагедии Ефремов впервые обратился к родственникам Захарова и попросил у них прощения. В видеозаписи на YouTube-канале "Гражданин поэт" актер назвал свое предложение оказать материальную помощь "не попыткой откупиться, а попыткой искупить" и заявил, что "непростительно садиться по пьянке за руль". Семья погибшего заявила, что не принимает извинений.